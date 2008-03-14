美國第一份專業的中文商業報紙
 今天是：2016年10月3日 星期一
帐号
密码
记住我
忘记密码了? 注册新帐户
論壇 選擇閱讀語言
2016中國住博會
國際刊號：1941-7878
歡迎光臨中華商報網
| 頭版頭條 | 本報社論 | 國際瞭望 | 中國視角 | 經濟探索 | 投資熱點 | 科技風雲 | 創業天地 |
| 電子商務 | 商海縱橫 | 市場營銷 | 文化拾貝 | 富足生活 | 地産世界 | 北美華人 | 台港經濟 |
 站内搜索：   
设为首页 | 收藏本站 | 美国泰翁商业传媒公司主办
 
故宮與鳳凰發布戰略合作開創文化傳...
 
全美首款三語電腦版經紀人房產網上...
您所在的位置： 主頁
大洛杉磯地區房價連續上漲
2016.09.25, 16:43, Sunday 作者 本報記者海聞綜合報道 [字号: ]

　　（本報記者海聞綜合報道）隨著美國經濟從2008年國際金融危機爆發以後的逐步複蘇，房屋價格從當年的斷崖式下跌後也企穩回升，在本輪整體上顯得緩慢而溫和的上漲周期，紐約、舊金山、洛杉磯、西雅圖等地房市表現出眾。據最新發布的CoreLogic 房價指數顯示，今年7月洛杉磯縣和內陸帝國房價連續第51個月同比上漲，而洛杉磯縣附近橙縣房屋連續第50個月同比上漲。
　　明年房價有望小幅上漲
　　根據美國的行政地理區劃，大洛杉磯地區（Greater Los Angeles Area ）包括洛杉磯縣、文圖拉縣、橙縣、聖伯納蒂諾縣以及河濱縣（兩個縣因地處內陸合稱為內陸帝國）， 擁有1800萬人口，是美國西部最大的都會區。而此次CoreLogic發布的有關大洛杉磯地區房價指數涵蓋了4個縣，因此，可以基本反映出大洛杉磯地區房價已經連續4年多上漲。
　　據CoreLogic 公司發布的房價指數顯示，大洛杉磯地區的房價和全美國一樣，都處於上漲態勢。而加州漲幅高於美國，例如，在全國美範圍內，獨立屋房價比去年7月平均增長5.4%，而全加州範圍，獨立屋房價比去年同期增長5.9%。
　　全美國房屋價格普漲原因除了經濟溫和複蘇，還有長期的低利率寬松的貨幣政策的推動。CoreLogic 公司的報告顯示，貸款利率增長少於0.25%，創下了曆史新低，這是造成房市連續4年走高的關鍵因素。據 CoreLogic公司首席經濟學家Frank Nothaft說，如果貸款利率如預期那樣持續保持較低，就業就會持續增長，那麼來年房價也很可能會繼續增長。房屋銷售持續增長會進一步推動房價上漲，據CoreLogic房價指數，明年房價預計會增長5%。
　　但是另一家美國知名地產網上房屋銷售公司Zillow發布的預測顯示，在經曆了4年多的房價上漲後，洛杉磯明年的房價將會逐步趨緩。預計美國全國將上升2.4%的房價，洛杉磯都會區的房價將會上升1.2%。　　
　　早在2016年初，Zillow和研究公司Pulsenomics的季度報告就，一些經濟學家擔心有些城市房價上漲過快，可能產生泡沫。包括舊金山、洛杉磯、休斯頓、聖地亞哥等城市，洛杉磯也在其中。
　　中低價位房屋銷售火爆
　　Zillow公司8月份經過對比美國房屋中間價發現，洛杉磯8月份房價的中間價是58.35萬美元，相比於今年7月份的54.4萬美元，已經上升了3.95萬美元。 相比與全國的房價中位價18.73萬美元，更是高出很多，因此，洛杉磯的房價處於全美國房價的高峰段。
　　從2012年開始，洛杉磯的房價持續每年穩定上升7.2%，比經濟學家預測的上升速度要更快。 Zillow的首席經濟學家Svenja Gudell博士，他們相信房價在未來將會以我們想象不到的速度劇烈地下降。Svenja Gudell博士把房價上升歸咎於房屋庫存緊張，特別是價格在下遊的房子供不應求。這位首席經濟學家也表示，現在還沒有明顯的跡象表示房子的庫存在增加。
　　Zillow公司發布數據還顯示，在每年房價大幅度增長的區域中，現在有3個區域的房價增長相對較慢：東洛杉磯地區的房價上升了10.3%， 康普頓地區的房價上升了9.4%，還有唐尼地區的房價上升了8.7%。
　　Zillow公司的說法也代表了一定的市場觀點。大洛杉磯地區的房價盡管經過了4年多上漲，但上漲幅度明顯不如以往。根據2015年12月美國房屋網站Redfin的數據，洛杉磯房價2015年較去年同期僅增長3.5%，以往瘋漲的情形不再。另外，華人區房子也因為中國買家減少，但是低價位房屋銷售狀況依然上佳。
　　根據Redfin網站數據，從2014年10月到2015年10月，洛杉磯房價僅增長3.5%，尤其是當年第四季度漲勢明顯放緩。REDFIN的數據也認為是美國利率很低，本地人買房熱情依然較高。尤其是50萬美元以下的房子銷售依舊較為火爆。
　　洛杉磯華人區房價漲幅大
　　盡管大洛杉磯地區房價上漲有所放緩，但由中國買家帶來的推動因素仍然不可小覷。仍是推動大洛杉磯 地區房價的一支重要力量。而且，由於華裔購買偏好，在洛杉磯華人聚居的區域的漲幅明顯高於在洛杉磯的平均地區。
　　據全美房地產經紀人協會（NAR）資料顯示，在截至2015年3月的一年時間裏，約20.9萬美國境外人士在美國買房。總價值在1040億美元，中國買家在其中占比最大，為286億美元，平均購房價格約為83.2萬美元。華人買家占了美國房地產所有國際買家的三分之一還多。而集中在洛杉磯的就占相當比例。
　　據洛杉磯縣經濟發展局凱瑟中心（Los Angeles County Economic Development Corp.'s Kyser Center）今年5月10日公布的房市報告顯示，因就業率提高、利率持平、房源庫存適中等因素，從2015年起華裔聚居的聖蓋博穀地區房價呈現高於洛杉磯地區的增長態勢，2016年度也繼續上揚。　凱瑟中心報告顯示，聖蓋博穀地區房價從2015年起呈現穩健上升，個別地區漲幅達到10%以上。
　　洛杉磯地區的一些華裔地產經紀人今年預計，至少未來兩年內，聖穀華人區房價將健康穩健增長。凱瑟中心報告舉例顯示，西柯汶納市獨立屋的中值價位（Median Price）在2015年3月達到50.6萬美元，同比增長17.7%。
　　而同樣的華人眾多的帕薩迪納市，該市今年的獨立屋中值價位也近120萬美元，比去年同期增長14%，同樣增長幅度還出現在蒙特利公園市、惠提爾市及皮科維拉（Pico Rivera）等地區。
　　根據報告分析，華人聚居的聖蓋博穀地區房價回升不僅有外來買家因素，更有當地經濟回升、就業率的穩步提高以及房源精益庫存適中等多個因素。盡管個別城市（如亞凱迪亞市）受到中國大陸的資金管制、以及大房限制政令等多方面因素，房價不升反略降，不過這種現象在市場自動調節下，在未來幾年會有所好轉。
該報告還認為，聖蓋博穀地區如今房市十分健康，未來至少兩三年內，應是呈現平穩盤升，難以再出現2012至2013年時期的暴漲，或再之前的暴跌情形。

< 前一个   下一个 >

 
市場營銷
 
賣產品其實是賣需求
 
網紅時代的場景化消費變局
 
氣象中的商機：當天氣遭遇營銷
 
90後不買老板的帳該怎麼辦？
 
以月餅為代表的中式營銷遇冷
 
阿迪達斯營銷全面變革
 
營銷：從單屏時代到多屏時代
 
那些正在崛起的中國品牌符號
 
50年後的營銷管理還要麥肯錫嗎？
 
中國式美女經濟學的來龍去脈
 
韓寒PK郭敬明：中國的未來是“小...
 
微信之後的社交媒體是怎樣
 
上海實施“大會展”戰略
 
創建高效內容營銷的步驟
 
廣州琶洲打造“世界第一會展城”
更多...
 
電子商務
 
中國“雙11”電商大戰一觸即發
 
攜程與去哪兒牽手成功
 
中國電商備戰“雙十一”
 
美團和大眾點評正式合並
 
亞馬遜加碼跨境電商 欲打通中英貿...
 
巨頭雲集美中互聯網論壇
 
“一路向北”計劃落地：阿裏啟動杭...
 
阿裏結盟蘇寧 探索未來30年的新...
 
價差拉平紅利消失 未來奢侈品電商...
 
紫光擬收購美光 中國芯片要崛起！...
 
eBay回歸業務本質
 
中國電商爭相發展跨境業務
 
中國電商618大戰 海外購唱主...
 
“互聯網+外貿”助推中國跨境電商
 
穀歌將在移動搜索網頁設立購物按鈕
更多...

本网站内容归美国泰翁传媒有限公司（Tyloon Media Corporation) 和原文作者及其刊物、网站所有，如要转载，请注明出处。
ChineseBizNews does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users
 